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الحكومة الأردنية تقرر إغلاق جميع محلات المشروبات الروحية

منذ 7 ساعات
العاصمة الأردنية عمان

العاصمة الأردنية عمان

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قررت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، إغلاق جميع محلات بيع المشروبات الروحية وذلك اعتبارا من مساء اليوم ، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج .

وقال الحساب الرسمي للتلفزيون الأردني على تويتر: “قرر وزير الداخلية، مازن الفرايه، إغلاق جميع محلات بيع المشروبات الروحية بالقارورة اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء اليوم الاربعاء ولغاية الساعة السادسة من صباح السبت”.

وأوضح الحساب في تغريدته أن القرار يأتي “بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج التي تصادف يوم غد الخميس الموافق 11/3/2021 وذلك تقديرا وإجلالا لهذه المناسبة الكريمة”.

وكان رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، قد قرر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إغلاق عدة منشآت، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة “الحقيقة” الأردنية، قرار الخصاونة بإغلاق مراكز البلياردو والسنوكر الترويحية والرياضية ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية والمراكز الرياضية والأكاديميات الرياضية.

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