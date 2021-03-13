الحكومة الأردنية تقر بمسؤوليتها عن وفيات مستشفى السلط وتعلن حالة الطوارئ

إعلان حالة الطوارئ في الأردن بعد حادثة مشفى السلط

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، تحمل حكومته المسؤولية الكاملة عما جرى في مستشفى السلط الحكومي بعد وفاة 7 مرضى جراء انقطاع الأكسجين عنهم، حسبما أفادت صحيفة الغد الأردنية.

وقال الخصاونة في إيجاز صحفي اليوم “السبت”، إنه يشعر بالخجل جراء الحادثة الأليمة، مؤكدا أن الحكومة لن تتواري عن المسؤولية حيال ما حدث في مستشفى السلط أو تبرر ذلك.

وأضاف الخصاونة أن مجلس الوزراء قرر إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط وتوقيف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال التحقيقات.

وأشار الخصاونة إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات للتأكّد من سلامة الإجراءات لحماية صحة المواطنين.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مستشفى السلط الحكومي، عقب وفاة ستة من مرضى كورونا جراء انقطاع الأكسجين.

نتشر مقطع فيديو للملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم السبت، لدى تفقده مستشفى السلط الحكومي بعد حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا ووفاة عدد منهم.

وبدا العاهل الأردني في الفيديو، يوجه أسئلة لمدير المستشفى الدكتور عبدالرزاق الخشمان حول الحادثة، وسط أجواء صاخبة في المستشفى.

وكان الملك الأردني طلب قبل مغادرته المستشفى من الخشمان الاستقالة.

وفي حادثة مأساوية، انقطع الأوكسجين عن مستشفى السلط الذي يعالج مرضى كورونا، ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص.