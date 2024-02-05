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الحكومة الألمانية تقر 17 مليار دولار لدعم التحول من الغاز إلى الهيدروجين

منذ 13 دقيقة
محطات الغاز المسال في ألمانيا

محطات الغاز المسال في ألمانيا

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وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين 5 فبراير/شباط، على خطط لدعم محطات توليد الكهرباء بالغاز والتي يمكنها التحول إلى الهيدروجين بتكلفة دعم تبلغ 17 مليار دولار في إطار الجهود المبذولة لتكملة النقص في تقطع الطاقة المتجددة والإسراع بالتحول إلى توليد للطاقة منخفض الكربون، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية.

ويأتي هذا بعد ضغوط من الصناعة المتعطشة لمزيد من التفاصيل بعد أن وعدت الحكومة بهذه الاستراتيجية العام الماضي في الوقت الذي تعتمد فيه ألمانيا على الهيدروجين للمساعدة على الابتعاد عن الغاز والفحم.

وقالت الوزارة إن عملية طرح المناقصة لمحطات الغاز الأربع التي تصل قدرتها الإجمالية إلى 10 جيجاوات ستجرى قريبا دون أن تحدد موعدا لذلك.

وقال مصدران لرويترز اليوم الاثنين إن الدعم الحكومي للشركات لبناء وتشغيل محطات توليد الكهرباء بالغاز الجاهزة للتحول إلى الهيدروجين في المستقبل سيبلغ نحو 16 مليار يورو (17 مليار دولار) ويتضمن دعم رأس المال والتشغيل.

وقالت الوزارة إنه يجب وضع خطط التحول للهيدروجين بحلول عام 2032 لتمكين تحويل المحطات بالكامل إلى الهيدروجين بين عامي 2035 و2040.

    المصدر :
  • رويترز

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