الحكومة الألمانية: سنحترم قرار محكمة العدل بشأن إسرائيل

أفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة، أن ألمانيا ستحترم قرار محكمة العدل الدولية بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد إسرائيل.

ولن يتعامل حكم المحكمة الصادر اليوم الجمعة مع الاتهام الأساسي في القضية -المتعلق بحدوث إبادة جماعية- ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.

وذكر المتحدث عندما سُئل عن رد فعل ألمانيا على العواقب الأخرى للحكم “في هذه المرحلة، سأنتظر الحكم ولن أتحدث عما سيحدث”.

قرار مرتقب

ومن المنتظر أن تصدر “العدل الدولية” في لاهاي -اليوم الجمعة- قرارها المتعلق بالتدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل التي تواجه اتهاما بارتكاب جريمة إبادة جماعية خلال حربها التي تواصل شنها على قطاع غزة.

وخلال الجلسة العلنية التي ستنعقد ظهر الجمعة، لن تتناول المحكمة جوهر الدعوى التي ستتطلب إجراءات النظر فيها مدة طويلة، لكنها ستصدر قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبت جنوب أفريقيا بالمسارعة في اتخاذها، وبينها الحكم بوقف العمليات العسكرية فورا وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على كل المساعدات الإنسانية.