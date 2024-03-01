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الحكومة الألمانية: عملاق النفط الروسي روسنفت تبدأ بيع أصولها في برلين

منذ 27 ثانية
شعار شركة روسنفت الروسية

شعار شركة روسنفت الروسية

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قالت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة 1 مارس/آذار 2024، إن عملاق النفط الروسي شركة روسنفت شرعت في بيع أصولها الألمانية وترغب في الانتهاء من العملية بحلول سبتمبر أيلول حينما ينتهي سريان الفترة المقبلة من وصاية برلين عليها.

ولم يتسن الحصول على الفور على تعليقات من محامي روسنفت في ألمانيا أو مسؤوليها في موسكو.

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وضعت برلين أصول روسنفت في ألمانيا تحت الوصاية في سبتمبر أيلول 2022، بما في ذلك مصفاة بي.سي.كيه الرئيسية في برلين.

ويجري تمديد الوصاية منذ ذلك الحين ورُفضت قضية رفعتها روسنفت للطعن في القرار في العام الماضي.

وذكر متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان “أعلنت روسنفت روسيا الآن أنها بدأت عملية بيع وتريد في إكمالها في غضون فترة تمديد الوصاية”.

وأضاف “سنتحقق من هذا، بما في ذلك المزيد من الضمانات القانونية. يظل الهدف الرئيسي من تحركاتنا هو تأمين إمدادات الطاقة، وبخاصة تأمين عمليات بي.سي.كيه شفيدت”.

    المصدر :
  • رويترز

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