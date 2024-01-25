الحكومة الإسرائيلية تكشف عن توقعاتها بشأن القرار المرتقب لمحكمة العدل الدولية

عبرت إسرائيل عن ثقتها (الخميس 25-1-2024) في أن محكمة العدل الدولية سترفض اتهامات جنوب أفريقيا بأن حرب غزة تشهد ما يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية للفلسطينيين، والتي وصفها متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بأن لا أساس لها من الصحة.

وقال المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي في إفادة صحفية قبل انعقاد جلسة المحكمة غدا الجمعة للإعلان عما إذا كانت ستفرض إجراءات طارئة على إسرائيل “نتوقع أن تسقط محكمة العدل الدولية هذه الاتهامات الكاذبة والمضللة”.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إنها ستصدر غدا الجمعة قرارها بشأن إمكانية فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى إبادة جماعية.

وأضافت المحكمة التابعة للأمم المتحدة أنها ستعقد جلسة عامة بقصر السلام في لاهاي، وسيعلن خلالها رئيس المحكمة القاضي جوان دونوغو أمر اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 قدمت جنوب أفريقيا طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، وطالبتها بأن تصدر أمرا بوقف عاجل للحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ورفضت إسرائيل الاتهامات بالإبادة الجماعية، ووصفتها بأنها “مشوهة بشكل صارخ”، وقالت إن لديها الحق في الدفاع عن نفسها.