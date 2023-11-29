الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
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الحكومة الإسرائيلية: مازال لدى الفصائل الفلسطينية 161 أسيراً

منذ 32 دقيقة
صور لرهائن لدى حماس

صور لرهائن لدى حماس

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شدد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي على التزام تل أبيب بإعادة كل المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية، موضحا أنه تم إعادة 66 محتجزا إسرائيليا من غزة حتى الآن.

وأضاف في إحاطة يومية، أن إسرائيل جهّزت قائمة من 50 سجينا فلسطينيا للإفراج عنهم، وفقا لـ”رويترز”.

وأشار إلى احتجاز الفصائل الفلسطينية لما يقارب 161 شخصا في القطاع، وفق تقديرات الجيش.

كما اتهم ليفي حركة حماس بمنع الصليب الأحمر من الوصول للأسرى.

في حين أكد تسجيل 3 تفجيرات في مواقع مختلفة بشمال غزة قتل إثرها 3 جنود إسرائيليين أبلغت عائلاتهم بذلك.

هدنة لـ4 أيام

وكان مصدر مطلع على مفاوضات تمديد الهدنة وتبادل الأسرى، كشف سابقا أن حماس “أبلغت الوسطاء بموافقة الفصائل الفلسطينية على تمديد الهدنة أربعة أيام”، حسب ما نقلت فرانس برس.

كما أضاف أن لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق سراح أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة ونفس الشروط.

أتى ذلك، بعدما أكدت عدة مصادر مطلعة على المناقشات التي تجريها منذ أيام كل من قطر ومصر وأميركا، والتي تلعب دور الوسطاء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قرب التوصل إلى تمديد لوقف النار.

وتحتجر الفصائل الفلسطينية لا سيما حماس، ما يقارب 240 إسرائيلياً من ضمنهم جنود وضباط إسرائيليون، فضلاً عن أجانب منذ الهجوم المباغت الذي شنته في السابع من أكتوبر على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

فيما أفضى اتفاق الهدنة الذي أتى بعد أسابيع من الوساطات المصرية القطرية الأميركية، حتى الآن إلى إطلاق سراح نحو 180 فلسطينياً من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية، مقابل الإفراج عن 66 إسرائيلياً من النساء والأطفال أيضاً، فضلاً عن عدد من الأجانب.

    المصدر :
  • وكالات

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