الحكومة الإيطالية تنال ثقة مجلس النواب بشأن ميزانية 2023

فازت الحكومة الإيطالية (الجمعة 23-12-2022) بسهولة في تصويت على الثقة في مجلس النواب دعت إليه للإسراع بالموافقة على موازنتها الموسعة لعام 2023 قبل موعد نهائي في نهاية العام.

ورفعت أول ميزانية لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني عجز الميزانية في العام المقبل إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.4 في المئة وخصصت أكثر من 21 مليار يورو (22.3 مليار دولار) للإعفاءات الضريبية والمكافآت لمساعدة الشركات والأسر على مواجهة أزمة الطاقة.

ومن بين العديد من الإجراءات الأخرى، تخفض الميزانية أيضا سن التقاعد وتقدم حوافز مالية لتشجيع التوظيف بعقود مفتوحة.

وفازت الحكومة بأغلبية 221 صوتا مقابل 152 صوتا.

وإذا لم تحدث أي مفاجآت فمن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على الميزانية في قراءة ثانية الأسبوع المقبل.

شهران على حكومة ميلوني

وأصبحت جورجيا ميلوني أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في إيطاليا بعد ادائها وأعضاء حكومتها اليمين الدستورية قبل شهرين تقريباً لتبدأ ولاية أكثر حكومة يمينية التوجه منذ الحرب العالمية الثانية.

وترأس ميلوني (45 عاما)حزب إخوة إيطاليا القومي وقد حققت الفوز في الانتخابات الشهر الماضي في إطار تحالف للأحزاب المحافظة يضم حزب فورزا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني.

وخلفت حكومة ميلوني حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي. وتواجه سلسلة من التحديات الشاقة، لا سيما الركود الذي يلوح في الأفق، وارتفاع فواتير الطاقة، وكيفية تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الحرب في أوكرانيا.