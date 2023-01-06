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الحكومة الانتقالية في مالي تصدر عفوا عن جنود من ساحل العاج

منذ ساعتين
آخر تحديث: 7 - يناير - 2023 12:21 صباحًا
خريطة "مالي"

خريطة "مالي"

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قال بيان للرئاسة في مالي (الجمعة 6-1-2023) إن الحكومة الانتقالية أصدرت عفوا عن 49 جنديا من ساحل العاج تم اعتقالهم في يوليو تموز واتهامهم بالتآمر ضد حكومة مالي.

وأثار اعتقال الجنود نزاعا دبلوماسيا بين الدولتين الجارتين وإدانة واسعة النطاق من الحلفاء الإقليميين.

وتم اعتقال هؤلاء الجنود في مطار باماكو عاصمة مالي في يوليو تموز ولكن السلطات أفرجت عن ثلاثة منهم فيما بعد.

وحُكم على الجنود الستة والأربعين الباقين بالسجن 20 عاما في 30 ديسمبر كانون الأول لمحاولتهم تقويض أمن الدولة، بينما حُكم على الثلاثة الآخرين بالإعدام غيابيا.

وقال متحدث باسم الحكومة في مالي في بيان في التلفزيون الوطني إن “الرئيس الانتقالي الكولونيل أسيمي جويتا أصدر عفوا وألغى بالكامل الأحكام الصادرة ضد 49 جنديا من ساحل العاج”.

ووصف المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنود بأنهم مرتزقة في حين قالت ساحل العاج إنهم جزء من بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام.

    المصدر :
  • رويترز

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