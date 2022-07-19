الحكومة البريطانية تفوز باقتراع على الثقة دعت إليه بنفسها

فازت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين في اقتراع على الثقة كانت قد دعت إليه بنفسها في وقت سابق، إذ منح أعضاء حزب المحافظين الحاكم أصواتهم للوزراء لتجنب إجراء انتخابات على مستوى البلاد.

ودعا حزب العمال المعارض جونسون، الذي قال إنه سيستقيل، إلى التنحي على الفور ليحل محله زعيم لتصريف الأعمال حتى يختار حزب المحافظين خليفته في أوائل سبتمبر أيلول.

وسعى حزب العمال إلى إجراء اقتراع على الثقة في كل من الحكومة وجونسون في محاولة لإجباره على التنحي عاجلا، لكن الحكومة اعترضت قائلة إن ذلك غير ضروري لأن رئيس الوزراء قال بالفعل إنه سيرحل. ثم اقترح المحافظون إجراء اقتراع على الثقة في الحكومة.

وفازت الحكومة في التصويت بغالبية 349 صوتا مقابل 238.

من جهة أخرى واصل وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك تقدمه في السباق لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون الاثنين مع تقلص الفجوة بين بيني موردنت وليز تراس للحلول في المركز الثاني قبل الانتخابات النهائية.

وأوضحت النتائج التي أعلنها غراهام برادي، المسؤول عن تنظيم الانتخابات الداخلية للمحافظين، حصول ريشي سوناك على 115 صوتًا متقدماً على وزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني موردنت (82 صوتًا) ووزيرة الخارجية ليز تراس (71 صوتًا).

بينما حلت وزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كيمي بادينوك في المركز الرابع مع 58 صوتا، فيما تم إقصاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توغنهات الذي جمع 31 صوتا.