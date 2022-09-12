الحكومة التشيكية توافق على سقف لأسعار الكهرباء والغاز

قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إن حكومته وافقت اليوم الاثنين على وضع سقف لأسعار الكهرباء والغاز لحماية الأسر من الزيادات الحادة في الأسواق.

وأضاف أن الأسعار للأسر سيجري وضع سقف لها عند ستة كرونات (0.2476 دولار) للكيلووات/ساعة من الكهرباء وثلاثة كرونات للغاز.

وقال إن حلا للتعامل مع الأسعار المرتفعة للصناعة سيُعلن عنه يوم الأربعاء.

على وقع تداعيات أزمة الطاقة الأسوأ في أوروبا، تجتاح مظاهرات عارمة العاصمة التشيكية، بلجراد، انتفاضًا ضد الغلاء ونقص إمدادات الغاز.

أسوأ أزمة “معيشية” في 30 عامًا

المظاهرات ضد الحكومة قادها عشرات آلاف المواطنين للمطالبة بتوفير المزيد من المساعدات، وسط ارتفاع فواتير الطاقة.

فيما يعد أكبر مظهر من مظاهر السخط والاستياء التي عبر من خلالها المحتجون تجاه أسوأ أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود.

وقد ملأ ما يقرب من 70 ألف متظاهر ساحة “وينسيسلاس” في وسط العاصمة التشيكية، السبت الموافق 3 سبتمبر/أيلول 2022، وفقًا لتقديرات الشرطة، وحمل بعضهم لافتات تُندد بعضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي والتحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي، كما أوردت “بلومبرج”.