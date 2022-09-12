الأثنين 16 صفر 1444 ﻫ - 12 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحكومة التشيكية توافق على سقف لأسعار الكهرباء والغاز

منذ 5 دقائق
علم التشيك

علم التشيك

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إن حكومته وافقت اليوم الاثنين على وضع سقف لأسعار الكهرباء والغاز لحماية الأسر من الزيادات الحادة في الأسواق.

وأضاف أن الأسعار للأسر سيجري وضع سقف لها عند ستة كرونات (0.2476 دولار) للكيلووات/ساعة من الكهرباء وثلاثة كرونات للغاز.

وقال إن حلا للتعامل مع الأسعار المرتفعة للصناعة سيُعلن عنه يوم الأربعاء.

على وقع تداعيات أزمة الطاقة الأسوأ في أوروبا، تجتاح مظاهرات عارمة العاصمة التشيكية، بلجراد، انتفاضًا ضد الغلاء ونقص إمدادات الغاز.

أسوأ أزمة “معيشية” في 30 عامًا

المظاهرات ضد الحكومة قادها عشرات آلاف المواطنين للمطالبة بتوفير المزيد من المساعدات، وسط ارتفاع فواتير الطاقة.

فيما يعد أكبر مظهر من مظاهر السخط والاستياء التي عبر من خلالها المحتجون تجاه أسوأ أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود.

وقد ملأ ما يقرب من 70 ألف متظاهر ساحة “وينسيسلاس” في وسط العاصمة التشيكية، السبت الموافق 3 سبتمبر/أيلول 2022، وفقًا لتقديرات الشرطة، وحمل بعضهم لافتات تُندد بعضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي والتحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي، كما أوردت “بلومبرج”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

قمة كوب 27
دعوات لإعادة صياغة احتياجات تمويل جهود مواجهة تغير المناخ
المحاصيل الأوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
توقعات بهبوط محصول الذرة الأوكراني 24% هذا العام
علم إيران
إيران توافق على الإفراج عن طاقمي ناقلتين يونانيتين محتجزتين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

نادين نسيب نجيم
إحدى المتابعات تشعل غضب ندين نسيب نجيم: "رخيصة بتقبض ‏مصاري"‏
زياد أسود
زياد أسود خارج التيار الوطني الحر
بعد فصله من التيار ماذا يكشف ماريو عون في لقاء خاص مع صوت بيروت إنترناشونال؟