الحكومة العراقية تستنكر حادثة مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن

أعربت المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، عن استنكارها، اليوم الاثنين 29 كانون الثاني/يناير، الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن ووصفته بأنه جزء من تصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي وحثت على إنهاء “دوامة العنف”.

واتهمت الولايات المتحدة جماعات مدعومة من إيران في سوريا والعراق بتنفيذ الهجوم، وهو أول هجوم يتسبب في سقوط قتلى في صفوف القوات الأمريكية منذ اندلاع الحرب في غزة والتي أثارت أعمال عنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال العوادي في بيان “تستنكر الحكومة العراقية التصعيد المستمر وخصوصا الهجوم الأخير الذي وقع على الحدود السوریة – الأردنية، كما تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية الخطيرة في المنطقة”.

وتشن الجماعات المتحالفة مع إيران هجمات ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية في لبنان واليمن والعراق وسوريا، منذ أن بدأ النزاع بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مظلة لجماعات مسلحة مدعومة من إيران، أمس الأحد مسؤوليتها عن هجمات على ثلاث قواعد بما في ذلك قاعدة على الحدود الأردنية السورية.

ويقول مسؤولون غربيون وعراقيون إن الحكومة العراقية مدعومة من أحزاب وفصائل قريبة من إيران لكن ليس بشكل مباشر من الجماعات المتشددة التي تهاجم القوات الأمريكية. ونددت بغداد بالهجمات وقالت أيضا إن التصعيد الإقليمي سيستمر طالما استمرت الحرب في غزة.

ووقع الهجوم غداة بدء العراق والولايات المتحدة محادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري الدولي الذي تقوده واشنطن والذي انتشر في العراق قبل عشر سنوات في إطار الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت فصائل عراقية متحالفة مع إيران إنها ستواصل الهجمات على القوات الأمريكية رغم المحادثات التي من المتوقع أن تستغرق شهورا أو سنوات مع عدم وضوح نتائجها.