الأحد 28 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو تطالب القوات الفرنسية بـ"الرحيل"

منذ ساعة واحدة
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

A A A
طباعة المقال

ذكر التلفزيون الوطني في بوركينا فاسو (السبت 21-1-2023) نقلا عن وكالة أنباء محلية أن الحكومة العسكرية طالبت برحيل القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد.

ولم يرد متحدث باسم الحكومة على الفور على طلب للتعليق، كما لم يتسن التواصل حتى الآن مع متحدث باسم الحكومة الفرنسية للتعقيب.

وأكد مصدر مقرب من الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو نبأ المطالبة برحيل القوات الفرنسية، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

ونقل تلفزيون (آر.تي.بي) في بوركينا فاسو عن وكالة الأنباء القول إن الحكومة العسكرية علقت في 18 يناير كانون الثاني اتفاقا عسكريا، أُبرم عام 2018، سمح بوجود القوات الفرنسية في البلاد. وأضاف أن على فرنسا سحب قواتها من بوركينا فاسو في غضون شهر واحد.

ويعد هذا القرار مؤشرا على تدهور العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر أيلول 2022. ويسود بعض التوتر بسبب تصورات بأن الوجود العسكري الفرنسي في بوركينا فاسو لم ينتج عنه تحسنا للوضع الأمني في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي تواجه تمردا.

وتظاهر المئات ضد باريس في العاصمة واجادوجو أمس الجمعة مرددين شعارات مناهضة لفرنسا، ورفعوا لافتات تطالب الجيش الفرنسي بمغادرة البلاد.

ولدى فرنسا نحو 400 من القوات الخاصة المتمركزة في البلاد لمساعدة القوات المحلية في محاربة التمرد الإسلامي الذي بدأ في مالي ثم انتشر في منطقة الساحل على مدى العقد الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
لولا دا سيلفا يقيل قائد الجيش البرازيلي على خلفية أعمال الشغب
عناصر في جيش الأسد
بسبب إجراءات نظام الأسد.. 15 معملا دوائيا يغلقون أبوابهم في سوريا
مسلحون من حركة الشباب في الصومال
الصومال.. مقتل 30 من مسلحي حركة الشباب في ضربة عسكرية

الأكثر قراءة

المراهقة اللبنانية الأصل جينيفر ميشال عون
بالفيديو.. مشتركة لبنانية تبهر لجنة تحكيم برنامج "Sweden Got Talent"
حسن نصرالله
نصرالله... اكذِب اكذِب اكذِب حتّى يُصدِّقُكَ الأغبياء
حسن نصر الله
رد مصري حادّ على نصر الله.. "بطولات زائفة"