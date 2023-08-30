الحكومة الفرنسية تدين محاولة الانقلاب في الغابون

ندد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران الأربعاء بالانقلاب العسكري في الغابون، وقال إن باريس تطالب باحترام نتيجة الانتخابات هناك.

وفي وقت سابق قال ضباط بالجيش الغابوني على شاشة التلفزيون الرسمي الأربعاء إن الرئيس علي بونغو يخضع للإقامة الجبرية بعد ساعات من إعلان استيلائهم على السلطة.

والرئيس علي بونغو هو ابن عمر بونغو، الذي كان رئيسا للغابون منذ عام 1967 حتى وفاته في عام 2009.

وخلال فترة رئاسة والده، شغل منصب وزير الشؤون الخارجية 1989-1991 ونائب عن مدينة بونغوفيل في الجمعية الوطنية بين 1991-1999، ووزيرا للدفاع بين 1999-2009.

وهو نائب رئيس الحزب الديمقراطي الغابوني، وكان المرشح الرئيسي عن الـPDG في الانتخابات الرئاسية سنة 2009، بعد وفاة والده، حسب النتائج الرسمية فاز ب 42% من الأصوات.