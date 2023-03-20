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الحكومة الفرنسية تنجو من اقتراع سحب الثقة

منذ 4 دقائق
علم فرنسا

علم فرنسا

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نجت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفارق ضئيل من اقتراع بسحب الثقة منها في الجمعية الوطنية “المجلس الأدنى بالبرلمان” الاثنين، بعد أن تجاوزت الحكومة المجلس للدفع بخطط لإصلاح نظام التقاعد لا تحظى بشعبية كبيرة.

وصوت ما مجموعه 278 نائبا لصالح اقتراح سحب الثقة، وهو ما يقل عن 287 صوتا اللازمة لإسقاط الحكومة.

وفي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيلاب إلى أن ثلثي الفرنسيين يريدون إسقاط الحكومة.

وأظهرت استطلاعات أخرى انخفاض شعبية ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ احتجاجات السترات الصفراء في 2018 و2019، وهي حملة بدأت باحتجاج شعبي على زيادة الضرائب على الديزل ثم تحولت إلى حركة أوسع مناهضة للحكومة.

    المصدر :
  • رويترز

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