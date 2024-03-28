الحكومة الفلسطينية الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية الأحد المقبل

كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصر الله، أن “الحكومة الفلسطينية الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس خلال أيام”، مبيناً أن أداء اليمين للحكومة الجديدة قد يكون مساء الأحد المقبل.

وقال نصر الله، إن “رئيس الوزراء المُكلف محمد مصطفى أنهى مشاوراته المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة”، وأنه سيقدمها بحلول الأحد المقبل للرئيس عباس”، مبيناً أن الاجتماع الأسبوعي المقبل سيكون للحكومة الجديدة.

وأوضح نصر الله، أن “الأسماء التي يجري تداولها بشأن الوزراء الجدد بحكومة مصطفى مجرد تكهنات، وأن الشخصية الوحيدة المسؤولة عن إعلان أسماء الوزراء هو رئيس الوزراء المُكلف”، مؤكداً أن الوزراء الجدد مستقلون. في تصريحات لـ”إرم نيوز”.

وأشار القيادي في فتح إلى أن “محمد مصطفى أجرى مشاورات مع فصائل منظمة التحرير بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة والأسماء المقترحة؛ إلا أنه وفي إطار سعيه لتشكيل حكومة تكنوقراط لم يضم أي شخصية فصائلية لحكومته”.

وبحسب نصر الله، فإن “مصطفى سيعمل على استثمار خبرته وعلاقاته الدولية من أجل توفير الدعم السياسي والمالي لحكومته، خاصة وأنه كان له دور بارز في المؤسسات الدولية، وهو من الشخصيات الاقتصادية البارزة عالمياً”.

ويعتبر محمد مصطفى رجل اقتصاد وسياسية، وصاحب خبرة قد تساعده في إدارة الوضع الصعب بالضفة الغربية وغزة، وأشرف عام 2014 على ملف إعادة إعمار القطاع، وكان نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزير اقتصاد في حكومات سابقة.

ومنتصف الشهر الجاري، كلف الرئيس الفلسطيني، محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة محمد اشتية المستقيلة، وطلب منه تشكيل حكومة تكنوقراط، للاستعداد للقيام بمهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وإجراء إصلاحات في المنظومة الحكومية.