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الحكومة الفلسطينية تعلن عودة الاتصالات الرسمية مع إدارة بايدن

1 - فبراير - 2021
محمد اشتية

محمد اشتية

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يبدو أن العلاقة بين الحكومة الفلسطينية والإدارة الأمريكية بدأت تعود لمسارها الصحيح بعد حالة المقاطعة التي شهدتها العلاقات خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب .

وأعلن محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، عن إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأمريكية الجديدة، بعد مقاطعة فلسطينية للإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب، ردًا على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال اشتية، إنه أجرى اتصالًا مع ”إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جوزيف بايدن، ممثلة بهادي عمرو، مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية“.

وأضاف في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله: أنه ”تمت مناقشة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية، خصوصًا من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأمريكية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وسبل دفع العملية السياسية قدمًا“.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أوقف كل التعاملات السياسية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد قراره في ديسمبر كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وأوقفت الإدارة الأمريكية السابقة، كافة المساعدات المادية للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كما أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والقنصلية الأمريكية في القدس.

وأوضح اشتية: أنه ناقش ”استعداد الرئيس أبو مازن (محمود عباس) إلى مسار سياسي جدي مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتحت مظلة الرباعية الدولية“.

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