فضيحة عنصرية.. الحكومة الفنلندية تنجو من تصويت على الثقة

نجت الحكومة الفنلندية اليوم الجمعة من تصويت بحجب الثقة في البرلمان دعا حزب المعارضة إلى إجرائه على خلفية فضيحة عنصرية زعزعت الائتلاف الحاكم منذ توليه السلطة في يونيو حزيران.

وبعد أيام من توليها السلطة في يونيو حزيران، كانت الحكومة اليمينة، التي تتألف من أربعة أحزاب، في حالة اضطراب بعد أن كشفت وسائل إعلامية فنلندية أن عدة وزراء ينتمون إلى حزب الفنلنديين اليميني المتطرف نشروا تصريحات في الماضي اعتبرها معارضون عنصرية.

والأسبوع الماضي وافقت الحكومة، في مسعى للحيلولة دون انهيارها، على تبني سياسة لمكافحة التعصب وطرحتها يوم الأربعاء لمناقشتها في جلسة عامة بالبرلمان.

ونجا الائتلاف من تصويت اليوم الجمعة إذ حصل على دعم 106 من أصل 200 عضو بالبرلمان، فيما أيد 65 عضوا إجراء حجب الثقة الذي اقترحته ثلاثة أحزاب معارضة.