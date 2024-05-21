الحكومة القطرية تفتتح سوق السندات الخضراء بالدولار

ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الثلاثاء أن الحكومة القطرية بدأت تلقي الطلبات لبيع سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس وعشر سنوات.

وأوضحت الخدمة أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات الخضراء لأجل خمس سنوات وعشر سنوات عند 70 و80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية على التوالي.

وقالت إن التمويل الذي سيتم جمعه من الطرح، الذي تقوده وزارة المالية القطرية، سيتم تحويله لتمويل مشاريع خضراء مؤهلة.

وجرى اختيار كريدي أجريكول وإتش.إس.بي.ٍسي كمنسقين للهيكلة الخضراء، كما سيكونان منسقين عالميين مع جيه.بي مورجان وبنك قطر الوطني كابيتال.

وأضافت الخدمة أن باركليز وسيتي جروب ودويتشه بنك وجولدمان ساكس إنترناشونال وإس.إم.بي.سي نيكو كابيتال ماركتس وستاندرد تشارترد يعملون كمديرين رئيسيين.