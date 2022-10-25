الحكومة المصرية تعتزم تقديم تخفيضات على ضريبة الدخل تصل إلى 55 %

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن بلاده تعتزم تقديم تخفيضات على ضريبة الدخل تصل إلى 55 بالمئة لبعض الشركات.

وقال مدبولي، على هامش فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة المصرية، إن الحكومة لجأت إلى قرارات بشأن الاعتمادات المستندية، وذلك بعد نزوح أكثر من 25 مليار دولار خلال أقل من شهر.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية سعت إلى تقليل وتيرة خروج الدولار من السوق بهدف الحافظ على استقرار البلاد.

ومن جهة أخرى، أوضح رئيس الوزراء أن مصر تحتاج إلى استراتيجية لتطوير الصناعة، قائلاً إن المؤتمر يمثل فرصة للصناعة المصرية، من أجل العمل لوضع هذه الاستراتيجية.

وأكد على أهمية مشاركة رجال الصناعة في مصر في وضع الاستراتيجية “لأنهم الأعلم بوضوح شديد ما هي المستهدفات وما هي ملامح هذه الاستراتيجية”، حسب تعبيره.

وعقدت الحكومة المصرية مؤتمرًا اقتصاديًا تحت عنوان “المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية”، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، والذي استمر من 23 وحتى 25 أكتوبر الجاري.