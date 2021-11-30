الحكومة المصرية تعلن إجراءات لمواجهة متحور "أوميكرون"

أعلن القائم بأعمال وزيرة الصحة المصرية خالد عبد الغفار عددا من الإجراءات لمواجهة متحور كورونا الجديد.

وقال عبد الغفار في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أنه لم يتم رصد أي حالة بالمتحور الجديد من كورونا “أوميكرون” في مصر حتى الآن.

وقال إنه تم إيقاف الرحلات المباشرة من وإلى جنوب أفريقيا، وفحص القادمين بنقاط الدخول من الدول التي ظهرت بها حالات المتحور “أوميكرون”، حيث يتم عزل اصحاب العينات الإيجابية، كما يتم متابعة أصحاب العينات السلبية القادمين تلك الدول ايضا 7 أيام.

وحول اللقاحات، أكد القائم بأعمال وزير الصحة أن إجمالي عدد المواد الخام للتصنيع المحلي واللقاحات تامة الصنع بلغ 88.176.060 جرعة لقاح، كما أشار إلى استقبال شحنة جديدة من لقاح “فايزر” يوم 27 نوفمبر الجاري تتضمن 3.892.590 جرعة.

وولفت إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بلغ نحو 46 مليون جرعة.

ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أنه جار العمل على تطبيق “Arrive Egypt” لتسريع وتيرة دخول السياح.