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الحكومة المصرية: 98% من وفيات كورونا لأشخاص لم يتلقوا اللقاح

23 - ديسمبر - 2021
كورونا في مصر

كورونا في مصر

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قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، إن الوضع الوبائي لكورونا في مصر “اَمن وتحت السيطرة” حتى مع ظهور 3 حالات مصابة بمتحور “أوميكرون”.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري خلال مداخلة هاتفية الخميس: “أعراض المتحور الجديد أوميكرون، بسيطة وأقل حدة من المتحورات السابقة، ولكنه سريع الانتشار”.

وأكد المسؤول المصري أن “نحو 98% من وفيات كورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة لأشخاص لم يتلقوا لقاح كورونا”.

كما أشار إلى أنه “يتوفر 62 مليون جرعة من لقاحات كورونا لم تستخدم حتى الآن، لذلك تم التوسع في إعطاء المواطنين الجرعة التعزيزية الثالثة”.

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