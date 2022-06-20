الحكومة المغربية: مخزون المغرب من المحروقات يكفي لمدة 57 يوم

قالت الحكومة المغربية الإثنين، إن مخزون المغرب من المحروقات يصل إلى 1.8 مليون طن وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 57 يوما.

وأبلغت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي البرلمان أن “المغرب يطمح إلى الرفع من مستوى مخزونه الطاقي وتأمين حاجيات السوق الوطنية”.

وأضافت أن المملكة تطمح للإستعانة بالشركات الخاصة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لزيادة القدرة الإجمالية للتخزين.

وشهدت أسعار البنزين والكازوال “زيت الغاز” في المغرب ارتفاعات متتالية غير مسبوقة، حيث تُرجع الحكومة أسباب الارتفاعات إلى الظرفية الدولية خصوصا الحرب بين أوكرانيا وروسيا، بينما يرى محللون مغاربة أن تلك الارتفاعات كان يمكن التخفيف منها لو حافظ المغرب على مصفاة تكرير النفط الوحيدة في البلاد (سامير)، بدلا من استيراد كل حاجاته من المواد البترولية المكررة من الخارج.

وأغلقت “سامير”أبوابها في 2015، وهي نفس السنة التي شهدت رفع الدولة أيضا الدعم عن قطاع المحروقات باستثناء غاز البوتان، وتتعالى الأصوات في المغرب اليوم لإعادة تشغيل المصفاة لإنقاذ القطاع من الإرتفاع الكبير في أسعار المحروقات.

وملف “سامير” بيد القضاء الدولي، بعد إشكال قانوني مع مالكها السابق رجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي.