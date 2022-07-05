الحكومة النرويجية تنهي إضراباً في قطاع النفط والغاز

قال زعيم نقابة عمالية لرويترز إن الحكومة النرويجية تدخلت الثلاثاء لوقف اضراب في قطاع الطاقة بالبلاد خفض إنتاج النفط والغاز.

وقال اودن انجفارستن زعيم نقابة ليدرن في مقابلة “العمال سيعودون للعمل في أقرب وقت ممكن.”

وكان متحدث باسم وزارة العمل النرويجية قد صرح سابقاً بأن وزير العمل استدعى المديرين التنفيذين لصناعة النفط والغاز في البلاد وزعماء نقابة عمالية بدأت إضرابا عن العمل إلى اجتماع الثلاثاء قبيل ساعات من تصعيد محتمل في الصراع بين الجانبين عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وللحكومة سلطة التدخل في الاضرابات في ظل ظروف معينة، والاستدعاءات من وزير العمل غالبا ما تشير إلى أن إضرابا سينتهي.

وبدأ عمال حقول النفط والغاز البحرية في النرويج اضرابا اليوم للمطالبة بزيادة الأجور قد يخفض صادرات البلاد من الغاز بحوالي 60 في المئة ويفاقم نقصا في الإمدادات مرتبطا بالحرب في أوكرانيا.

وتزامنت الدعوات للإضراب في النرويج مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، بسبب شح إمدادات الغاز إلى أوروبا بشكل خاص بعد تقليص الصادرات الروسية.