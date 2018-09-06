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الحكومة اليمنية: نعدّ رداً رسمياً على التقرير الأممي

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قال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، الخميس، إن الحكومة اليمنية تعدّ رداً رسمياً على التقرير الأممي، مضيفاً: “ندرس عدم التمديد للفريق الأممي بعدما أثبت عدم حياديته”.

وقال عسكر، خلال مؤتمر صحافي من أبوظبي، إن التقرير اليمني لم يُشر إلى زراعة الحوثيين للألغام، كما لم يُشر إلى اتخاذ الحوثيين للمدنيين دروعاً بشرية.

وأشار إلى أن التقرير الأممي لم يتحدث عن أي من تجاوزات الحوثيين، مضيفاً أن ميليشيات الحوثي نهبت أكثر من 5 مليار دولار من البنك المركزي.

ونوه عسكر إلى أن التظاهرات الشعبية بسبب الوضع المعيشي طبيعية، مضيفاً: “نحتاج إلى مزيد من الدعم للحكومة لمواجهة الأعباء الاقتصادية”.

وأشار إلى أنه “لا توجد حرب نظيفة وأخطاؤنا قليلة نسبياً”.

 

المصدر العربية نت

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