برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

الحكومة اليمينة تحمل الحوثي مسؤولية الهجوم الإرهابي على مطار عدن

منذ 7 ثواني
استهداف مطار عدن بـ4 صواريخ باليستية

استهداف مطار عدن بـ4 صواريخ باليستية

A A A
طباعة المقال

حملتالحكومة اليمنية ،الأربعاء، ميليشيا الحوثي الإنقلابية الموالية لإيران مسؤولية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة الجديدة .

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، مسؤولية ميليشيات الحوثي، عن الهجوم الذي استهدف مطار عدن لدى وصول أعضاء الحكومة الجديدة، لافتة إلى أن الميليشيات لا تزال تحاول حتى الآن استهداف مقر الحكومة في قصر المعاشيق.

وقالت الخارجية اليمنية، إن الدلائل تشير إلى أن المليشيات الحوثية هي الجهة التي قامت بالعمل الإرهابي، من خلال استهداف المطار بأربعة صواريخ باليستية.

وأضافت: “المليشيات ما زالت حتى اللحظة، تستهدف مقر الحكومة في قصر المعاشيق عبر الطائرات المسيرة، مما يؤكد أن موقفها هو ضد السلام وإرادة الشعب اليمني”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم تدمير وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة حوثية، حاولت استهداف قصر “المعاشيق”، الذي نُقل إليه أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة بعد محاولة استهدافهم بهجوم في مطار عدن.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الأربعاء، من تدمير وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية، في محاولة لاستهداف قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن.

وجاء الهجوم على قصر المعاشيق، بعد الهجوم الذي استهدف مطار عدن، وأسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين.

وتوالت ردود الفعل العربية والدولية التي أدانت هذه الهجمات، وأكدت على الدعم الكامل للحكومة اليمنية الجديدة.

    المزيد من أخبار العالم

    علم السودان
    واشنطن: إنصاف الضحايا يمهد لدمج السودان في الاقتصاد العالمي
    عناصر من ميليشيات طرابلس- أرشيفية
    الأمم المتحدة تدعو لتشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
    الجزائر تعيد فرض قيود السفر لمكافحة كورونا
    كورونا
    الجزائر توقع اتفاقاً للحصول على اللقاح الروسي ضد كورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ماهر الاسد
    ماهر الأسد وشى بـ”كبتاغون” حزب الله للسلطات الايطالية
    حسن نصر الله
    هل تعمّد نصر الله إهانة الأسد ونظامه عبر هذه الادعاءات؟
    ظهور صخور غريبة على الأرض في رومانيا
    بالفيديو: ظاهرة حيّرت العلماء … أحجار تنمو وتتحرك