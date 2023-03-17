قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس الجمعة، إن الحكومة اليونانية سترفع الحد الأدنى للأجور الشهر المقبل وذلك في زيادة هي الثالثة منذ أكثر من عام وتأتي قبل أشهر من انتهاء ولايتها.

ورفعت حكومة ميتسوتاكيس المحافظة، التي تنتهي ولايتها المستمرة منذ أربعة أعوام في يوليو\تموز، الحد الأدنى الإجمالي الشهري للأجور مرتين العام الماضي ليصبح 713 يورو في ظل تأثر دخل الأسر باستمرار التضخم المرتفع.

وذكر ميتسوتاكيس في تعليقات تلفزيونية أن الحكومة تخطط الآن لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 9.4 بالمئة إلى 780 يورو شهريا ابتداء من أول أبريل\نيسان.

وقال ميتسوتاكيس “نحن جميعا على دراية بأن الرواتب في بلادنا ما زالت منخفضة كما أن التضخم الوافد من الخارج يضع ضغوطا إضافية عليها”.

وأردف قائلا “من الواضح أن هذه الزيادة الجديدة لن تحل المشكلة. لكنها ستقدم بالتأكيد تخفيفا مهما جدا” مضيفا أن الزيادة هي أقصى ما يمكن للحكومة تقديمه في حدود القدرة المالية للبلاد.

وكانت الحكومة تعتزم الدعوة لانتخابات في مطلع أبريل\نيسان لكن تصادم قطارين يوم 28 فبراير\شباط في حادث أودى بحياة 57 شخصا أثار غضبا شعبيا واحتجاجات حاشدة مما أرجأ خطط الحكومة.

ولم يعلن ميتسوتاكيس عن موعد للانتخابات العامة حتى الآن.