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الحملة الجمهورية للانقلاب على نتائج الانتخابات الأميركية تواجه ردا عنيفا

منذ ساعة واحدة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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قالت صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية إن الحملة الجمهورية للانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية تواجه رد فعل عنيفا.

وذكرت الصحيفة بحسب “إرم نيوز” أن نواب مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري يواجهون ”خطر الانقسام الحزبي في ظل مزاعم ترامب التي لا أساس لها من الصحة حول حدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات“.

وأشارت في تقريرها إلى أن ”مجموعة من النواب الجمهوريين واصلت خططها لعرقلة تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي أسفرت عن انتصار بايدن، رغم الانتقادات العنيفة من الجانبين بأن هذه المحاولة تقوّض الديمقراطية“.

ومضت تقول: ”التمرد المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته ترامب يضم 12 سيناتورا من مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى 140 نائباً آخرين في مجلس النواب“.

وبينت أنه من المتوقع أن يصوت هؤلاء ”ضد التصديق على فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، وذلك في الجلسة الروتينية المشتركة للمجلسين المقرر عقدها يوم الأربعاء“.

وتابعت: ”تلك المحاولة، التي يقودها السيناتور الجمهوري تيد كروز، من غير المتوقع أن تؤدي إلى قلب نتائج الانتخابات الرئاسية، لأنها مبنية على مزاعم حدوث تزوير واسع النطاق في التصويت، وهي المزاعم التي رفضها مسؤولو الولايات، وولايات عديدة، بالإضافة إلى المحاكم الفيدرالية“.

وأردفت الصحيفة: ”ومع ذلك، فإن تلك المحاولات يمكن أن تؤدي إلى عرقلة تصديق الكونغرس على انتصار بايدن، المقرر تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في العشرين من يناير الجاري، ويمكن أيضا أن تقود إلى تآكل شرعية الرئيس الجديد وسط الناخبين المحافظين، في ظل رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة“.

وأشارت ”فاينانشال تايمز“ إلى أن ”هذه المحاولات لا تحظى بدعم الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى بعض أعضاء الحزب الجمهوري، الذين انتقدوا هذا المخطط بعبارات شديدة اللهجة“.

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