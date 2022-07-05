الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
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الحوادث الامنية في أميركا تابع.. إطلاق نار في ولاية فيلادلفيا

منذ ساعتين
اطلاق نار في أميركا

اطلاق نار في أميركا

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قال مسؤولون محليون ووسائل إعلام إن ضابطي شرطة في ولاية فيلادلفيا الأمريكية تعرضا لإطلاق نار بعد “حادث أمني” بالقرب من طريق بنيامين فرانكلين باركواي بينما كان الآلاف يستمتعون بحفل موسيقي وعرض للألعاب النارية بمناسبة يوم الاستقلال.

وقالت سلطات الطوارئ “وقع حادث أمني على طريق بنيامين فرانكلين باركواي”.

وأفادت قناة (سي.بي.إس 3 فيلادلفيا) بأن حالة الضابطين مستقرة. وتبحث الشرطة عن مطلق النار.

وفي تسجيل مصور عرضته وسائل إعلام محلية، يظهر أشخاص يركضون في طريق بنيامين فرانكلين باركواي.

وأمرت الشرطة الناس في المباني المجاورة بالاحتماء في أماكنهم.

وقالت امرأة لشبكة (إن.بي.سي) “لم أسمع الطلقات، لكن رجال الشرطة كانوا يركضون”.

وفي وقت سابق، فتح مسلح على سطح أحد المنازل في ضاحية هايلاند بارك بشيكاجو النار على عرض بمناسبة يوم الاستقلال الذي يحل في الرابع من يوليو تموز، مما أدى إلى مقتل ستة وإصابة أكثر من 36.

    المصدر :
  • رويترز

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