الحوثيون: أطلقنا صواريخ ومسيّرات على سفن وفرقاطات في البحر الأحمر

قالت جماعة الحوثي اليمنية (الأحد 7-4-2024) إنها أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على سفينة بريطانية وسفينتين إسرائيليتين كانت متوجهة إلى موانئ إسرائيلية، وكذلك على عدد من الفرقاطات الأمريكية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان بثه التلفزيون إن العمليات تمت خلال الساعات الاثنين والسبعين الماضية.

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد إن صاروخا سقط بالقرب من سفينة في خليج عدن على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء عدن باليمن، كما أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري عن استهداف سفينة جنوب غربي المكلا.

وأعلنت الهيئة أن ربان السفينة أبلغ عن سقوط صاروخ في المياه على مقربة من الجانب الأيسر من مؤخرة السفينة، ولكن لم يرد تقرير عن وقوع أي أضرار بالسفينة أو بطاقمها.

في السياق، قالت مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في جنوب البحر الأحمر إنها اعترضت صاروخا أطلقته جماعة أنصار الله (الحوثيين) أمس السبت مما أدى إلى حماية سفن تجارية.

وأضافت المهمة في بيان صحفي أن الفرقاطة الألمانية هيسن أحبطت هجوما صاروخيا أُطلق من مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكدت أن “الإجراء الذي نفذته هيسن كان فعالا وحال دون وقوع أضرار على البحارة والسفن التجارية”.

وأُطلقت أسبيدس في فبراير/شباط الماضي للمساعدة في حماية طريق التجارة الرئيسي عبر البحر الأحمر من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي يشنها الحوثيون.