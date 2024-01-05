الحوثيون: أي بلد سيشترك في تحالف أمريكا بالبحر الأحمر "سيفقد أمنه البحري"

قال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي اليمنية إن أي بلد يقحم نفسه في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بالبحر الأحمر سيفقد أمنه البحري وسيكون مستهدفا.

جاءت تصريحات الحوثي اليوم الجمعة خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وكان المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، قد اعتبر أن “ما يهدد المنطقة ودول حوض البحر الأحمر الوحشية الإسرائيلية والعسكرة الأميركية للبحر خدمة لإسرائيل”، مشددا على أن موقف اليمن “محق ومسؤول بمساندته لغزة في مواجهة الدموية الصهيونية”.

من جانبه قال عبدالله بن عامر نائب مدير إدارة التوجيه المعنوي في قوات الحوثيين، في حسابه على منصة “إكس”، إن “شركة ميرسك قررت تحويل كل سفنها نحو الرجاء الصالح بسبب ارتفاع المخاطر الأمنية في البحر الأحمر كما تقول”.

وأضاف أن “المخاطر تقتصر على السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى فلسطين المحتلة”، مشيرا إلى أنه بعد “التهديدات الأميركية البريطانية لليمن فإن المخاطر تزداد لتهدد حركة التجارة العالمية برمتها”.