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الحوثيون: استمرار العدوان الأمريكي البريطاني "لن يحقق أي هدف"

منذ 20 دقيقة
من عناصر جماعة الحوثي

من عناصر جماعة الحوثي

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قال المتحدث باسم حركة الحوثي اليمنية محمد عبد السلام في بيان (الأحد 4-2-2024) إن استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن لن يحقق للمعتدين أي هدف ولن يؤثر على قرار اليمن إظهار دعمه لقطاع غزة الفلسطيني.

وأضاف “استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا لن يحقق للمعتدين أي هدف، بل يزيد من مآزقهم ومشاكلهم على مستوى المنطقة، وقرار اليمن بمساندة غزة ثابت ومبدئي ولن يتأثر بأي اعتداء”.

وقال عبد السلام “بشأن القدرات اليمنية العسكرية، نحب أن نؤكد أنها ليس من السهل تدميرها وقد أعيد بناؤها في ظل سنوات حرب قاسية”.

وهاجمت الولايات المتحدة وبريطانيا 36 هدفا تابعا للحوثيين في اليمن أمس السبت في ثاني يوم من العمليات الأمريكية ضد الجماعات المرتبطة بإيران. وجاءت الضربات بعد هجوم مميت أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن مطلع الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربات أمس السبت استهدفت 13 موقعا في اليمن يستخدمها الحوثيون لمهاجمة الملاحة في البحر الأحمر.

وبدأت الولايات المتحدة يوم الجمعة موجة من الضربات الانتقامية على أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا مرتبطا بالحرس الثوري الإيراني والفصائل التي تدعمها طهران.

    المصدر :
  • رويترز

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