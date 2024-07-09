الحوثيون: استهدفنا السفينة سنتوسا التابعة لميرسك في البحر العربي

قالت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، إنها استهدفت السفينة سنتوسا التابعة لشركة ميرسك في البحر العربي بعدة صواريخ باليستية بالإضافة إلى سفينتين أخريين إحداهما في خليج عدن.

وقال الناطق العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع: “نفذنا 3 عمليات استهدفت سفينتين أمريكية وإسرائيلية وأخرى تابعة لشركة ميرسك”.

وأضاف: “عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن القطاع”.

ويشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر، ويقولون إنها تعبير عن التضامن مع الفلسطينيين في مواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأدت هجمات الحوثيين في منطقة البحر الأحمر إلى عرقلة حركة الشحن العالمية ودفعت الشركات للجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأعلى تكلفة حول إفريقيا.