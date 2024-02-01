الحوثيون: استهدفنا سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، في بيان لها، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، تبنيها استهدافت “سفينة تجارية بريطانية” في البحر الأحمر في إطار حملة تشنها الجماعة لتعطيل خطوط الشحن الحيوية احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة الفلسطيني.

ومنذ أكثر من شهرين، ينفذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

لمحاولة ردعهم وحماية الملاحة الدولية، شنت القوات الأمريكية والبريطانية في 12 و22 كانون الثاني/يناير سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن. وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت “أهدافا مشروعة”.

وبحسب البنتاغون، شن الحوثيون أكثر من 35 هجوما منذ 19 تشرين الثاني/أكتوبر الماضي حين خطفوا سفينة مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي.