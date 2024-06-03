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الحوثيون: استهدفنا موقعاً للجيش الإسرائيلي في إيلات بصاروخ باليستي جديد

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 3 - يونيو - 2024 11:15 مساءً
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع

المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع

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قالت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الاثنين إنها استهدفت موقعا عسكريا إسرائيليا في إيلات بصاروخ تكشف عنه للمرة الأولى.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع: “إن القوة الصاروخية للحوثيين ضربت هدفا عسكريا إسرائيليا بصاروخِ “فلسطين” الباليستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح”.

وفي تكرار للهجمات الصاروخية التي أطلقت من محيط البحر الأحمر منذ بداية الحرب في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط صاروخا أرض- أرض.

وقال في بيان، اليوم الاثنين، إنه أطلق صاروخ أرو الاعتراضي الباليستي لإسقاط صاروخ أرض-أرض أطلق في منطقة البحر الأحمر وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات الساحلية لتحذير السكان.

في حين لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية. كما لم يذكر البيان الإسرائيلي الجهة التي ربما أطلقت الصاروخ.

هجمات متكررة

لكن خلال الأشهر الثمانية الماضية، تعرضت إيلات لهجمات متكررة بعيد المدى من قبل جماعة الحوثي اليمنية، تضامنا مع حركة حماس في غزة.

ومنذ 19 نوفمبر الماضي، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي في أبريل الماضي، قائلاً أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها.

 

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

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