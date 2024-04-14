الحوثيون: الهجوم الإيراني على إسرائيل مبرر

اعتبرت حركة الحوثي اليمنية اليوم الأحد أن الهجوم الإيراني على إسرائيل عمل مشروع ردا على غارة يشتبه في أن إسرائيل شنتها على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل نيسان.

وأضاف متحدث باسم الحوثيين أن الجماعة تخوض مواجهة مباشرة مع إسرائيل منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول من خلال مهاجمة ميناء إيلات بجنوب إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة ومنع السفن الإسرائيلية من الإبحار عبر البحر الأحمر.

وشنت إيران اليوم الأحد 14 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.