الحوثيون: ربما نشن هجمات في البحر الأحمر كل 12 ساعة

أكدت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن اليوم الثلاثاء، إنها ستواصل هجماتها في البحر الأحمر وقد تشن عملية بحرية هناك كل 12 ساعة تقريبا.

وكثفت الحركة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة التي بدأت شنها الشهر الماضي على السفن الدولية ردا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة وكبير المفاوضين محمد عبد السلام لتلفزيون الجزيرة “بالنسبة للعمليات البحرية هي على قدم وساق ربما لا تمر 12 ساعة دون أن تكون هناك عملية”.

وأضاف “إن لم يتوقف الحصار، العمليات ستظل وربما ستصبح بوتيرة أعلى”.

في سياق متصل، أكد المتمردون الحوثيون على أنهم “لن يوقفوا” عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر على الرغم من تشكيل الولايات المتحدة تحالفا دوليا للتصدي لها في الممر الملاحي الدولي.

وقال المسؤول الحوثي محمد البخيتي على منصة “إكس”: “حتى لو نجحت أميركا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف”.

وهدد المتحدث الحوثي بتصعيد الصراع، وشدد على أن أميركا تحمل عواقب ذلك، مشيرا إلى أن “عمليات اليمن البحرية هدفها مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والحصار على غزة”.