الحوثيون: سنستهدف أي سفينة متجهة إلى إسرائيل في أي مكان تطاله قدراتنا

قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي اليمنية في خطاب بثه التلفزيون اليوم الخميس 16 أبريل/مايو 2024، إن أي سفينة من أي شركة متجهة إلى موانئ إسرائيل ستكون هدفا للحوثيين، المتحالفين مع إيران، في أي مكان تطاله قدراتهم، وليس الأمر مقصورا فقط على منطقة البحر الأحمر.

وتهدد الجماعة بتوسيع هجماتها على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية لتشمل أيضا البحر المتوسط، في إطار ما تقول إنها حملة تضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وحثت جماعة الحوثي الصين وروسيا والدول الآسيوية والأوروبية على عدم نقل بضائع إلى موانئ إسرائيلية.

وقال الحوثيون في وقت سابق إن أهدافهم الرئيسية هي إسرائيل وحليفتاها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال عبد الملك الحوثي “أتمنى… تفهم هذا الإجراء الذي يستهدف أي سفينة تتجه إلى ميناء إسرائيلي. من مصلحتها (الشركات) أن تتوقف عن التعامل مع العدو الصهيوني… المرحلة الرابعة سوف تستهدف جميع الشركات التي تقوم بنقل البضائع إلى أي ميناء إسرائيلي وسيتم استهداف سفن الشركات الملاحية (التي) ستكون هدفا في أي مكان تطالها قدرات الجيش اليمني”.

ورفعت هجمات الحوثيين تكلفة الشحن والتأمين من خلال تعطيل طريق تجاري رئيسي بين آسيا وأوروبا، مما أجبر شركات الشحن على إعادة توجيه سفنها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب قارة أفريقيا.