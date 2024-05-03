المرحلة الرابعة بدأت.. الحوثيون يتوعدون كل السفن المتجهة لإسرائيل

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم حركة الحوثي في اليمن إن الحركة ستستهدف جميع السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل في أي منطقة يمكنها الوصول إليها.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون أن الحركة ستستهدف “كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطلها أيدينا”.

وأوضح سريع أن المرحلة الرابعة من تصعيد الجماعة في عملياتها التي تستهدف السفن المتجهة للموانئ الإسرائيلية قد بدأت بالفعل.

وتوعد بفرض عقوبات على كل السفن المرتبطة بالموانئ المحتلة إذا شن العدو الإسرائيلي عملية عدوانية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.