الجمعة 24 شوال 1445 ﻫ - 3 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المرحلة الرابعة بدأت.. الحوثيون يتوعدون كل السفن المتجهة لإسرائيل

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 3 - مايو - 2024 4:21 مساءً
عنصر من جماعة الحوثي

عنصر من جماعة الحوثي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم حركة الحوثي في اليمن إن الحركة ستستهدف جميع السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل في أي منطقة يمكنها الوصول إليها.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون أن الحركة ستستهدف “كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطلها أيدينا”.

وأوضح سريع أن المرحلة الرابعة من تصعيد الجماعة في عملياتها التي تستهدف السفن المتجهة للموانئ الإسرائيلية قد بدأت بالفعل.

وتوعد بفرض عقوبات على كل السفن المرتبطة بالموانئ المحتلة إذا شن العدو الإسرائيلي عملية عدوانية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

    المزيد من أخبار العالم

    علم بريطانيا
    غزة تحت النار
    بريطانيا تفرض عقوبات ضد مستوطنين بسبب العنف في الضفة الغربية
    فلاديمير بوتين
    بلومبرغ: بوتين يعلن عن زيارة مرتقبة للصين هذا الشهر
    شرق الكونغو يشهد هجمات دامية
    هجوم جوي مروع.. مقتل 9 أشخاص في مخيم للنازحين بشرق الكونغو

    الأكثر قراءة

    حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو
    الوضع خطير في النيجر.. قوات روسية تدخل قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية
    طقس لبنان
    رجعت الشتوية.. منخفض جوي قادم من تركيا إلى لبنان
    تيك توك
    قضيّة كبيرة وخطيرة.. تفاصيل عصابة الـ"تيك توك" في لبنان!