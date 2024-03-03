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الحوثيون: سنواصل إغراق السفن البريطانية في خليج عدن

منذ 3 دقائق
سفينة بالبحر الأحمر

سفينة بالبحر الأحمر

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تعهد الحوثيون في اليمن بمواصلة إغراق السفن البريطانية في خليج عدن في أعقاب غرق سفينة الشحن روبيمار المملوكة لشركة بريطانية.

وأكد الجيش الأمريكي أمس السبت أن السفينة روبيمار غرقت بعد أن أصيبت بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في 18 فبراير شباط.

وقال حسين العزي نائب وزير الخارجية في الحكومة التي يقودها الحوثيون على منصة إكس “اليمن سيواصل إغراق المزيد من السفن البريطانية وأي تداعيات أو أضرار أخرى سيتم إضافتها لفاتورة بريطانيا باعتبارها دولة مارقة تعتدي على اليمن وتشارك أمريكا في رعاية الجريمة المستمرة بحق المدنيين في غزة”.

    المصدر :
  • رويترز

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