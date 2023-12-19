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الحوثيون: عملياتنا ضد العدو الإسرائيلي والتحالف يتناقض مع القانون الدولي

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2023 9:31 مساءً
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)

البحر الأحمر (أ ف ب)

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قال المكتب السياسي لجماعة الحوثي اليمنية في بيان إن التحالف الدولي الذي شكلته الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر يأتي في إطار العدوان على الشعب الفلسطيني، مضيفا أن التحالف يتناقض مع القانون الدولي.

وجاء في البيان أن “القوات المسلحة اليمنية وهي تنفذ عملياتها ضد العدو الإسرائيلي فإنها لا تمثل أي تهديد لأي دولة في العالم، فهي فقط تستهدف سفن العدو الإسرائيلي أو السفن المتجهة إلى موانئه”.

وأضاف البيان ” نؤكد أن الشعب اليمني ثابت على موقفه المبدئي المساند للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

    المصدر :
  • رويترز

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