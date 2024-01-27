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الحوثيون: قادرون على إغراق السفن والبوارج في البحر الأحمر وبحر العرب والبحر المتوسط

منذ ساعة واحدة
سفينة في البحر الأحمر

سفينة في البحر الأحمر

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أعلن الحوثيون، اليوم السبت 27 كانون الثاني/يناير، أنهم قادرون على إغراق السفن والبوارج من أي نقطة في اليابسة إلى أي نقطة في البحر الأحمر وبحر العرب والبحر المتوسط.

ونقلت قناة سكاي نيوز منشوراً لمسؤول في جماعة الحوثي على منصة “إكس” -لم تذكر إسمه-، قوله: “قادرون على إغراق السفن والبوارج من أي نقطة في اليابسة اليمنية إلى أي نقطة في البحر الأحمر وبحر العرب والمتوسط، لكننا نترك ذلك لتوقيت آخر”.

وقال المسؤول إن الجماعة “لا تزال حتى الآن تحرص على السلام بأقل قدر ممكن من التصعيد”، وفق تعبيره.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية موجة تلو الأخرى من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على سفن تجارية، منذ 19 نوفمبر، فيما تقول الجماعة إنه احتجاج على عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.

والجمعة، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن القوات البحرية نفذت عملية تستهدف “ناقلة النفط البريطانية (مارلين لواندا)” في خليج عدن، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها.

وتسببت هجمات الحوثيين في اضطرابات شديدة بحركة الشحن الدولية، ودفعت بعض الشركات إلى تعليق مرورها من البحر الأحمر وسلوك الرحلة الأطول والأعلى تكلفة حول إفريقيا.

وتشن طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الغارات، على معاقل الحوثيين في أنحاء اليمن

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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