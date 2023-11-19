الحوثيون: كافة السفن الإسرائيلية أهداف مشروعة حتى يتوقف العدوان على غز

قالت جماعة الحوثي في اليمن (الأحد 19-11-2023) إنها احتجزت سفينة إسرائيلية في جنوب البحر الأحمر واقتادتها إلى ميناء يمني.

وقال متحدث باسم الحوثيين في بيان “استولينا على سفينة إسرائيلية واقتدناها مع طاقمها ونتعامل مع طاقم السفينة وفقا لتعاليم وقيم ديننا الإسلامي”.

وأكد المسؤول الحوثي استمرارهم في العمليات العسكرية ضد “العدو الصهيوني” حتى توقف العدوان على غزة، وكافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي هي أهداف مشروعة، وأضاف “لن نهدد إلا سفنا إسرائيلية”.

مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني يهدد أمن المنطقة وعلى المجتمع الدولي إيقاف عدوانه.

وقالت إسرائيل في وقت سابق إن الجماعة المتحالفة مع إيران احتجزت سفينة في البحر الأحمر ليست مملوكة لإسرائيليين وليس من بين طاقمها إسرائيليون.