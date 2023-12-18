الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين مرتبطتين بإسرائيل في البحر الأحمر

قال العميد يحيى سريع الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين، إنهم نفذوا عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بإسرائيل في البحر الأحمر.

وأضاف أنهم مستمرون في منع توجه السفن لموانئ إسرائيل عبر بحر العرب والبحر الأحمر، “حتى إدخال الغذاء والدواء لإخواننا في قطاع غزة”.

ودعا سريع السفن التجارية المتجهة لموانئ العالم عدا إسرائيل لإبقاء جهاز التعارف مفتوحا.

وقالت العديد من شركات الشحن ومنها شركة إم.إس.سي أكبر شركة مشغلة لناقلات الحاويات في العالم، إنها ستتجنب قناة السويس بسبب ذلك بما يعني أن سفنها قد تضطر للالتفاف حول القارة الأفريقية.

ومثل تلك التطورات تدفع عادة تكلفة التأمين على الشحن إلى الارتفاع.

من جهته، قال تيم لاندركينج مبعوث الولايات المتحدة الخاص لليمن لرويترز يوم الخميس إن واشنطن تريد أن يقدم تحالف ملاحة بحرية مؤلف من “أوسع نطاق ممكن” حماية للسفن في البحر الأحمر وقال للحوثيين إن استمرار مثل تلك الهجمات لن يتم التسامح معه.

لكن مصادر قالت لرويترز إن السعودية تسعى لاحتواء أي تداعيات لحرب إسرائيل مع حماس وطلبت من الولايات المتحدة التحلي بضبط النفس في الرد على الهجمات في البحر الأحمر.

سبق ولجأ المجتمع الدولي من قبل لقوات بحرية لحماية الملاحة من القرصنة قبالة القرن الأفريقي خاصة انطلاقا من الصومال وهي عمليات قرصنة تزايدت بين عامي 2005 و2011.

وفي ديسمبر كانون الأول 2008، دشن الاتحاد الأوروبي “العملية أتلانتا” للتعامل مع هجمات قراصنة صوماليين على سفن شحن. كما نفذت عملية “درع المحيط” التابعة لحلف شمال الأطلسي وقوة عمل بحرية متعددة الجنسيات عمليات حماية أيضا لمكافحة القراصنة.