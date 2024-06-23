الأحد 17 ذو الحجة 1445 ﻫ - 23 يونيو 2024 |
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الحوثيون: نفذنا هجوماً على 4 سفن في ميناء حيفا

منذ ساعة واحدة
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قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها نفذت عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت 4 سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي، كما أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف سفينة شورثورن إكسبريس في البحر المتوسط باستخدام طائرات مسيرة.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان بثه التلفزيون إن الطرفين شنا السبت هجوما بطائرات مسيرة على ناقلتين للأسمنت وسفينتي نقل بضائع في ميناء حيفا الإسرائيلي.

وأضاف أن السفن تابعة لشركات “انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وقال سريع أيضا إن الحوثيين هاجموا السفينة شورثورن إكسبريس في البحر المتوسط بطائرات مسيرة، وأضاف “حققت العمليتان أهدافهما بنجاح، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله”.

ولم يصدر أي تأكيد مستقل بخصوص الهجومين.

من جهة أخرى، فندت القيادة الأميركية الوسطى ما قالت إنها ادعاءات حوثية بهجوم ناجح على حاملة الطائرات آيزنهاور ووصفتها بالكاذبة تماما.

وقالت القيادة الأميركية الوسطى في منشور على إكس إن الجيش الأميركي دمّر خلال الساعات الـ24 الماضية 3 قوارب مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الحوثيين أطلقوا بشكل منفصل 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن تجاه خليج عدن دون وقوع أي إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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