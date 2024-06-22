الحوثيون: نفذنا هجوما على 4 سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي

قال الحوثيون في اليمن إنهم نفذوا عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت أربع سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي.

وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين “يحيى سريع” أيضا أنهم هاجموا السفينة شورثورن إكسبريس في البحر المتوسط باستخدام طائرات مسيرة.

وكان المسؤول الحوثي قد أعلن في وقت سابق عن تنفيذ عمليتين عسكريتين في بحر العرب والبحر الأحمر إحداهما ضد حاملة الطائرات الأميركية “آيزنهاور”، فيما نفى مسؤولان أميركيان قول جماعة الحوثي إنها هاجمت حاملة الطائرات الأميركية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن مزاعم الحوثيين باستهداف حاملة الطائرات “آيزنهاور” زائفة.

وفي بيان، أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن حاملة الطائرات روزفلت ستتجه الأسبوع المقبل إلى المنطقة بعد إنهاء مناورات في المحيطين الهندي والهادي لمواصلة تعزيز “الاستقرار الإقليمي والردع وحماية تدفق التجارة”.

وأشارت إلى أن حاملة الطائرات آيزنهاور قامت بحماية السفن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن من هجمات الحوثيين.