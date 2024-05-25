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الحوثيون يؤجلون إطلاق سراح 100 محتجز من القوات الحكومية اليمنية.. ما السبب؟

منذ 49 دقيقة
عناصر من جماعة الحوثي

عناصر من جماعة الحوثي (رويترز)

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قال الحوثيون في اليمن إنهم أجلوا إطلاق سراح نحو 100 محتجز من القوات الحكومية بعدما أعلنوا في وقت سابق عزمهم الإفراج عنهم اليوم السبت.

وقال مسؤول حوثي لرويترز إن التأجيل يرجع إلى “أسباب فنية”، مضيفا أن الإفراج سيتم في وقت آخر.

وأعلن عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين في بيان أمس الجمعة إن الجماعة ستفرج عن 100 محتجز اليوم “بتنفيذ مبادرة إنسانية من طرف واحد”.

وكانت آخر مرة تطلق فيها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي تسيطر على مناطق في اليمن، سراح محتجزين في أبريل نيسان 2023 عندما أجرت اتفاق تبادل شمل 250 حوثيا مقابل 70 من القوات الحكومية.

ويشكل الحوثيون السلطة الفعلية بحكم الأمر الواقع في شمال اليمن. ويمثل مجلس القيادة الرئاسي الحكومة المعترف بها دوليا، وتم تشكيله العام الماضي وتولى السلطة من الرئيس السابق المقيم في الخارج عبد ربه منصور هادي.

    المصدر :
  • رويترز

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