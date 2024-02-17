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الحوثيون يتبنون استهداف ناقلة نفط بريطانية بصواريخ

منذ 55 دقيقة
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تبنى الحوثيون استهداف ناقلة نفط بريطانية بصواريخ في البحر الأحمر، على لسان المتحدث باسم الجماعة.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية في بيان اليوم السبت إن الحوثيين أطلقوا صواريخ على ناقلة النفط البريطانية بولوكس في البحر الأحمر.

وفي سياق متصل؛ ذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن الوزير ديفيد كاميرون التقى مع نظيره الصيني وانغ يي في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم أمس الجمعة.

وورد في البيان اليوم السبت أن كاميرون أبلغ نظيره أنه يتعين على الصين استخدام نفوذها على إيران للضغط على الحوثيين بخصوص أفعالهم في البحر الأحمر.

كما أوضح كاميرون موقف بريطانيا بخصوص قضايا حقوق الإنسان في شينجيانغ وهونج كونج، وأثار أيضا مسألة أعضاء البرلمان البريطاني الذين تفرض الصين عقوبات عليهم. ودعا مجددا لإطلاق سراح قطب الإعلام جيمي لاي.

وأجبرت هجمات جماعة الحوثي عددا من شركات الشحن على وقف رحلاتها في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها لتدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح. ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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