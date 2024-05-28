الحوثيون يتبنون استهداف 3 سفن وأميركا تدمر مسيرة فوق البحر الأحمر

تبنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، استهداف 3 سفن، بينها واحدة أميركية وأخرى إسرائيلية في المحيط الهندي. بحسب تصريحات المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع.

وأضاف -في بيان عسكري مسجل- أن الحوثيين استهدفوا بالمسيرات مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر.

في المقابل، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية تدمير طائرة مسيرة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء قالت إن مقاتلي “أنصار الله” أطلقوها فوق البحر الأحمر.

وأضافت القيادة الوسطى الأميركية أن تلك المسيرة كانت تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا للسفن.

من جهة أخرى، دعت الصين إلى وقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر وضمان أمن الملاحة هناك.

وفي اجتماع لوزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره اليمني شايع محسن الزنداني في بكين اليوم الثلاثاء، قال وانغ إن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بنّاء في هذا الشأن، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الصينية.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية. وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.

وفي الثالث من مايو/أيار الجاري، أعلنت الجماعة بدء تنفيذ مرحلة رابعة من هجماتها التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي باستهداف مواقع جنوب إسرائيل بصواريخ ومسيّرات.