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الحوثيون يتوصلون لاتفاق مع حكومة عدن للإفراج عن قيادي بحزب الإصلاح

منذ ساعتين
عناصر من جماعة الحوثي - رويترز

عناصر من جماعة الحوثي - رويترز

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قال عبد القادر المرتضي رئيس فريق المفاوضين الحوثيين لرويترز‭‭ ‬‬إنه تسنى التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الحكومة في عدن بشان الإفراج عن القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان.

وحزب الإصلاح جماعة سنية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين خصم حركة الحوثي، وأغلب أعضائها من الشيعة.

واعتقل الحوثيون قحطان من منزله في العاصمة صنعاء يوم 5 أبريل/ نيسان 2015، بعد أيام من فرض الجماعة إقامة جبرية عليه، وتقول أسرته إنها لا تعلم مصيره أو مكان اعتقاله، ولم يتم التواصل معه منذ احتجازه.

ومنذ أبريل/نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن، بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014.

    المصدر :
  • رويترز

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